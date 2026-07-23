Clausuran chifa en La Marín por 'grave' presencia de plagas e insalubridad

Clausuran restaurante en La Marín por deficiencias sanitarias detectadas durante inspección

Un restaurante de comida asiática, ubicado en el sector de La Marín, en el centro de Quito, fue clausurado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

El hecho sucedió luego de que una inspección revelara incumplimientos a las normas de higiene lo que representaban un riesgo para la salud de los consumidores, según la entidad.

El operativo fue ejecutado como parte de los controles que se realizan a establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos.

Durante la intervención, los inspectores encontraron presencia de plagas en las áreas de preparación de alimentos, inadecuadas condiciones de almacenamiento que podían generar contaminación cruzada.

Además, "una evidente" falta de limpieza en superficies, equipos y utensilios utilizados en la cocina.

Local imcumplía con la normativa vigente

Estas irregularidades fueron consideradas un riesgo sanitario para quienes acudían al establecimiento.

Ante estas condiciones, Arcsa dispuso la colocación de los sellos de clausura y suspendió las actividades del local hasta que los responsables corrijan las observaciones y demuestren que cumplen con la normativa sanitaria para la manipulación y expendio de alimentos.

La institución recordó que mantiene operativos de control en distintos puntos del país para proteger la salud pública e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades sanitarias mediante la aplicación Arcsa Móvil.