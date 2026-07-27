Policía abate a presunto asaltante tras persecución y balacera en el centro de Huaquillas

Un hombre fue abatido tras intentar asaltar a otro en la ciudad fronteriza de Huaquillas.

Un hombre murió en un enfrentamiento con la Policía en Huaquillas, provincia de El Oro, este lunes 27 de julio de 2026.

De acuerdo con medios locales, un hombre intentó robar a otro cuando salía de un banco.

Ahí se inició una persecución por las calles del centro de la ciudad y se desató un enfrentamiento.

El presunto asaltante murió en el sitio, alcanzado por una bala. Su cuerpo quedó tendido en la calzada.

Al sitio llegaron unidades de emergencia, pero el hombre ya no tenía signos vitales.

Paralelamente, los uniformados persiguieron a un vehículo de color gris presuntamente involucrado en el intento de robo.

El vehículo fue interceptado y el conductor fue detenido.