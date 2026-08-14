Congestión en dos carriles por hallazgo de cuerpo con impactos de bala en la av. Simón Bolívar

Hallan a un hombre sin vida con impactos de bala cerca del mirador de Cumbayá en Quito

La mañana de este viernes 14 de agosto de 2026, la Policía Nacional y personal de Criminalística realizaron diligencias en el sector del mirador de Cumbayá, en la avenida Simón Bolívar, tras el hallazgo de un cuerpo con varios impactos de bala.

De acuerdo con información preliminar recogida en el lugar por un equipo periodístico de Teleamazonas, el cuerpo correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años.

La víctima fue localizada sobre la calzada, aproximadamente 300 metros más abajo del punto donde se encontraba un vehículo blanco.

Policía busca identificar a la víctima

El cuerpo permanecía inicialmente como NN, es decir, sin identificación. Los agentes realizaron el levantamiento de varios indicios, entre ellos elementos balísticos encontrados en la zona.

Por su parte, el vehículo blanco fue localizado abandonado cuando llegaron los uniformados. Hasta las 06:30 no se ha confirmado si el automotor tenía una denuncia por robo o si estaría relacionado directamente con el hecho.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar lo ocurrido.

Tráfico complicado en la avenida Simón Bolívar

El procedimiento policial provocó el cierre temporal de uno de los carriles en sentido sur-norte de la avenida Simón Bolívar, a la altura del mirador de Cumbayá.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito también llegó hasta el lugar para controlar la circulación que desde tempranas horas se complicó con una fuerte congestión vehicular.

La presencia de vehículos y el cierre parcial generaron congestión vehicular, especialmente cerca de la intersección con la avenida Oswaldo Guayasamín.

Conductores que se dirigían hacia el norte de Quito reportaron demoras y se recomendó tomar vías alternas mientras continuaban las diligencias.

Otro siniestro deja tres heridos

De manera paralela, se reportó otro siniestro de tránsito con tres personas heridas en las inmediaciones de la avenida Simón Bolívar, cerca de la Ruta Viva.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución debido al incremento del tráfico en la zona.