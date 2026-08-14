Decenas de heridos y millas de evacuados en Europa a causa de los incendios

Los incendios que azotan este viernes 14 de agosto del 2026 varios países de Europa causaron decenas de heridos en Croacia y obligaron a evacuar a miles de personas en Francia y Alemania.

Al menos 36 personas resultaron heridas, diez de ellas de gravedad, a causa de un incendio forestal que afectó a varias zonas residenciales de la costa de Croacia y obligó a evacuar a más de 2 000 turistas y habitantes, indicaron las autoridades este viernes.

Es "uno de los peores incendios en la historia de Croacia", declaró el jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic, quien explicó que el fuego devoró entre 900 y 1 000 hectáreas de terreno.

El incendio se declaró la noche del jueves en Lokva Rogoznica, en el centro de la costa croata, en el mar Adriático.

Atizado por los vientos, quemó primero unos pinares, y luego alcanzó viviendas de esta localidad turística. Después se propagó varios kilómetros, en dirección de otras localidades.

De los 36 heridos, 14 fueron hospitalizados en la ciudad de Split. Diez se encuentran en cuidados intensivos.

Cerca de 2 000 evacuados en Alemania

En Alemania, alrededor de 1 800 personas fueron evacuadas a causa de un incendio de 300 hectáreas que sigue propagándose y amenazando unas viviendas, indicó un portavoz municipal a AFP.

Según la prensa local, el fuego estaría a sólo 200 metros de un barrio de la localidad de Hürtgenwald, que cuenta con unos 9 000 habitantes y se encuentra junto a la frontera con Bélgica.

De acuerdo con un portavoz municipal, unas 300 personas fueron movilizadas para contener el fuego. También está participando en el ejército alemán en las tareas.

"La situación es dinámica y depende de la dirección del viento", indicaron las autoridades locales.

500 evacuados en Francia

En Francia, que atraviesa su cuarta ola de calor en lo que va de año, un nuevo incendio declarado el jueves en la zona de las Landas ya ha afectado a 1 100 hectáreas de terreno y obligado a evacuar a unas 500 personas.

A la zona, un bosque de pinos que estaba muy seco por el calor de las últimas semanas, fueron enviados unos 500 bomberos.

"Las quince próximas horas serán determinantes", avisó el prefecto del departamento, Gilles Clavreul.

El jefe de bomberos de la zona, Arnaud Fabre, precisó a la prensa que "el fuego se frenó" gracias a la bajada de las temperaturas durante la noche y un aire más húmedo. La jornada será difícil, no obstante, ya que se esperan 36 °C.

El 2026 está siendo especialmente duro en Francia, y ya ha batido el récord de superficie quemada, en veinte años de mediciones satelitales. El sistema europeo de vigilancia de incendios (Effis) da cuenta de casi 100 000 hectáreas quemadas en lo que va de año.

Campos y casas quemadas en Inglaterra

Los bomberos británicos se encuentran también bajo presión y combatiendo incendios en un contexto de sequía y altas temperaturas, dijeron este viernes las autoridades, al día siguiente de la jornada más cálida en Reino Unido en lo que va de año.

En las imágenes difundidas pudieron verse campos y casas quemadas en la localidad de Stourbridge, en el centro de Inglaterra, de donde fueron evacuados algunos vecinos a causa de un fuego.

"Está siendo un período especialmente ajetreado y difícil para los equipos de bomberos, estamos bajo una fuerte presión", indicó a la BBC Phil Garrigan, jefe de NFCC, la asociación nacional de bomberos.

Riesgo extremo en Grecia

Varias regiones griegas, entre ellas Ática, donde se encuentra Atenas, están en nivel 5 de alerta por incendio, el máximo.

El jueves se declaró un incendio en la región norteña de Calcídica, pero durante la noche fue controlado.

Quemó 350 hectáreas, según los bomberos, que seguían movilizados allí este viernes porque temen que se reanude el fuego, a causa de los fuertes vientos.

Las difíciles condiciones de estas horas "exigen la mayor precaución por parte de todos", avisó el jueves en la noche un responsable del cuerpo de bomberos griegos.