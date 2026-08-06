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Quito

Adulto mayor murió atropellado por un bus de transporte público en Quito

Un adulto mayor murió tras ser atropellado por un bus de transporte público en la av. Teniente Hugo Ortiz, en el sur de la capital. 

Un hombre fue atropellado por un bus de transporte público en Quito.

AMT.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

06 ago 2026 - 12:20

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Un adulto mayor murió tras ser atropellado por un bus de transporte público la mañana de este jueves 6 de agosto del 2026. 

El siniestro de tránsito ocurrió en la av. Teniente HUgo Ortiz, en el sector del Mercado Mayorista, en el sur de la capital, según reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). 

De acuerdo con el parte policial el bus perdió carril de circulación y arrolló a un hombre en la av. Teniente Hugo Ortiz. Se conoce que el conductor del bus huyó del lugar. 

Agentes de la AMT cerraron dos carriles de la vía en sentido norte-sur, mientras se realizaba el procedimiento para levantar el cuerpo del hombre. 

Al sitio también acudió personal de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que permitan investigar las causas del siniestro. 

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