Cristian Castro se gradúa del colegio a los 51 años y celebra junto a su madre
El cantante mexicano Cristian Castro sorprendió a sus seguidores al graduarse de la secundaria a los 51 años; estudió en modalidad virtual.
Cristian Castro estuvo acompañado de su madre, la actriz Verónica Castro.
Captura de video
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Actualizada:
14 ago 2026 - 07:11
A los 51 años, Cristian Castro sumó un nuevo logro personal: terminó sus estudios secundarios y participó en su ceremonia de graduación en compañía de su madre.
El cantante mexicano decidió retomar una etapa educativa que había quedado pendiente y finalmente completó el nivel medio.
Castro cursó sus estudios durante aproximadamente dos años y medio en modalidad virtual, mientras continuaba con sus actividades profesionales.
El artista compartió con su familia el momento en que recibió su reconocimiento tras completar esta etapa.
Verónica Castro acompañó a su hijo
Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la presencia de Verónica Castro, madre del cantante.
La reconocida actriz mexicana acudió al evento para acompañar a su hijo durante la celebración de su graduación.
La actriz, de 73 años, llegó acompañada y utilizó oxígeno durante la ceremonia debido a las dificultades de salud que atraviesa.
Permaneció junto a Cristian durante el festejo y compartió con él este momento familiar.
La celebración llegó a las redes sociales
La graduación de Cristian Castro rápidamente generó comentarios en redes sociales y medios de espectáculos, principalmente por tratarse de un logro alcanzado a los 51 años y por la presencia de su madre en la ceremonia.
El cantante, conocido por éxitos como Azul y Por amarte así, cerró así una etapa educativa que había quedado pendiente por varias décadas.
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