Cristian Castro se gradúa del colegio a los 51 años y celebra junto a su madre

Cristian Castro estuvo acompañado de su madre, la actriz Verónica Castro.

A los 51 años, Cristian Castro sumó un nuevo logro personal: terminó sus estudios secundarios y participó en su ceremonia de graduación en compañía de su madre.

El cantante mexicano decidió retomar una etapa educativa que había quedado pendiente y finalmente completó el nivel medio.

Cristian Castro suma un nuevo logro a su historia. 🎓 El cantante ya se graduó de la preparatoria y ahora está dispuesto a iniciar su etapa universitaria. ¿Qué opinas de esta decisión? 👀



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Castro cursó sus estudios durante aproximadamente dos años y medio en modalidad virtual, mientras continuaba con sus actividades profesionales.

El artista compartió con su familia el momento en que recibió su reconocimiento tras completar esta etapa.

Verónica Castro acompañó a su hijo

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la presencia de Verónica Castro, madre del cantante.

La reconocida actriz mexicana acudió al evento para acompañar a su hijo durante la celebración de su graduación.

La actriz, de 73 años, llegó acompañada y utilizó oxígeno durante la ceremonia debido a las dificultades de salud que atraviesa.

Permaneció junto a Cristian durante el festejo y compartió con él este momento familiar.

La celebración llegó a las redes sociales

La graduación de Cristian Castro rápidamente generó comentarios en redes sociales y medios de espectáculos, principalmente por tratarse de un logro alcanzado a los 51 años y por la presencia de su madre en la ceremonia.

El cantante, conocido por éxitos como Azul y Por amarte así, cerró así una etapa educativa que había quedado pendiente por varias décadas.