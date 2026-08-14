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Cristian Castro se gradúa del colegio a los 51 años y celebra junto a su madre

El cantante mexicano Cristian Castro sorprendió a sus seguidores al graduarse de la secundaria a los 51 años; estudió en modalidad virtual.

Cristian Castro estuvo acompañado de su madre, la actriz Verónica Castro.

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

14 ago 2026 - 07:11

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A los 51 años, Cristian Castro sumó un nuevo logro personal: terminó sus estudios secundarios y participó en su ceremonia de graduación en compañía de su madre. 

El cantante mexicano decidió retomar una etapa educativa que había quedado pendiente y finalmente completó el nivel medio.

Castro cursó sus estudios durante aproximadamente dos años y medio en modalidad virtual, mientras continuaba con sus actividades profesionales. 

El artista compartió con su familia el momento en que recibió su reconocimiento tras completar esta etapa. 

Verónica Castro acompañó a su hijo

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la presencia de Verónica Castro, madre del cantante. 

La reconocida actriz mexicana acudió al evento para acompañar a su hijo durante la celebración de su graduación.

La actriz, de 73 años, llegó acompañada y utilizó oxígeno durante la ceremonia debido a las dificultades de salud que atraviesa. 

Permaneció junto a Cristian durante el festejo y compartió con él este momento familiar. 

La celebración llegó a las redes sociales

La graduación de Cristian Castro rápidamente generó comentarios en redes sociales y medios de espectáculos, principalmente por tratarse de un logro alcanzado a los 51 años y por la presencia de su madre en la ceremonia.

El cantante, conocido por éxitos como Azul y Por amarte así, cerró así una etapa educativa que había quedado pendiente por varias décadas.

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