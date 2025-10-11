Deslizamiento de tierra en la av. Simón Bolívar por lluvias la tarde de este sábado 11 de octubre

Deslizamiento de tierra por lluvias en la av. Simón Bolívar

Pasadas las 15:45 se reportó un deslizamiento de tierra que afectó un tramo de la avenida Simón Bolívar en el oriente de Quito.

El ECU 911 señaló que el deslizamiento de tierra en la av. Simón Bolívar, se registró pasando el Parque Metropolitano, en sentido Norte-Sur.

Desde el sistema de emergencia se coordinó acciones con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para controlar la movilidad en el sitio.

Además, se envió personal del Cuerpo de Bomberos y la agencia municipal de Obras Públicas para atender la emergencia que ocasionó un fuerte tráfico vehicular en la zona.

Debido al deslizamiento la AMT informó que se encuentran cerrados dos carriles de la vía.

Por su parte agentes del Cuerpo de Bomberos y Obras Públicas realizan trabajos de limpieza para habilitar la circulación vehicular.