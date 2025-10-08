Bomberos de Quito socorren a una excursionista extranjera tras caída en el Rucu Pichincha

Una excursionista extranjera sufrió un incidente mientras practicaba montañismo en el volcán Rucu Pichincha este miércoles 8 de octubre del 2025.

Según información compartida por el Cuerpo de Bomberos de Quito uno de sus equipos acudió a un llamado de emergencia desde el Rucu Pichincha, donde se reportó la caída de una excursionista.

Al llegar al lugar los rescatistas constataron que una joven francesa de 21 años, presentaba múltiples contusiones producto de una caída en la montaña. Afortunadamente no presenta ninguna herida de gravedad.

Bomberos indicaron que la joven formaba parte de un grupo de seis excursionistas.

Tras brindar los primeros auxilios los excursionistas fueron acompañados para realizar un descenso seguro desde el volcán.