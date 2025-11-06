¿Cuándo será el certamen del Miss Universo y cuál es la agenda que cumple Nadia Mejía?

La representante de Ecuador en el Miss Universo en Nadia Mejía.

Mujeres de unos 130 países y territorios comenzaron, el domingo 2 de noviembre del 2025, en Tailandia las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo.

Esta 74ª edición del Miss Universo se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina en la competencia.

Decenas de candidatas llegaron a un lujoso hotel de Bangkok para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica. De esa forma se dio inicio oficial a una agenda de actividades.

La ceremonia de elección y coronación de la ganadora está prevista para el viernes 21 de noviembre del 2025, en el Impact Arena ubicado en Pak Kret, en Tailandia.

Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026

Esta edición estará marcada por el fallecimiento de la reina madre de Tailandia, Sirikit, el pasado 24 de octubre a los 93 años, pues el país vive un luto oficial de 30 días, aunque no se suspenderán los grandes espectáculos programados.

Agenda de actividades

Miss Universo difundió, el domingo 2 de noviembre, en redes sociales imágenes de las primeras candidatas en registrarse, entre ellas las delegadas de Canadá, Zambia, Noruega, Curazao, Bolivia, Guadalupe, Ecuador, Rumanía, Bélgica, El Salvador, Australia, Italia, Chile y Costa Rica.

Bajo el lema 'El poder del amor', esta edición busca resaltar "la fuerza, compasión e inclusión" de las mujeres alrededor del mundo.

La agenda de este año incluye las siguientes actividades:

Actividades en la ciudad de Phuket Del 7 al 12 de noviembre de 2025.

Del 7 al 12 de noviembre de 2025. Actividades en la ciudad de Pattaya Del 12 al 16 de noviembre de 2025.

Del 12 al 16 de noviembre de 2025. Entrevista con el jurado 15 de noviembre de 2025.

con el 15 de noviembre de 2025. Competencia de traje típico y preliminar 19 de noviembre de 2025 01:00 y 07:00 (hora de Ecuador).

de y 19 de noviembre de 2025 01:00 y 07:00 (hora de Ecuador). Competencia final del Miss Universo 21 de noviembre de 2025.

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.

Se espera que, tanto en las actividades preliminares como en la noche de coronación, las candidatas desfilen en traje de baño, un requisito que competidoras musulmanas han completado en años anteriores usando 'burkini'.