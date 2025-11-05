Polémica en el Miss Universo; quién es Nawat Itsaragrisil y por qué causa controversia

La edición de Miss Universo que se celebra en Bangkok, Tailandia, se ha visto salpicada por una polémica. En los primeros días de noviembre se registró una serie de acusaciones entre los organizadores del concurso e incluso se han amenazado con acciones legales, tras el insulto que recibió la representante de México, Fátima Bosch.

Los cuatro días de actividades oficiales del certamen, en el que participan mujeres de 122 países y territorios, han estado llenos de polémicas. Muchos de estos hechos fueron protagonizados por el director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo (MUO) como productor de la edición 2025.

El empresario tailandés, propietario del Miss Grand International (MGI), está siendo criticado por haber llamado "tonta" a la delegada mexicana en una actividad oficial. Un momento que causó indignación entre las candidatas y a nivel mundial, y que se ha viralizado en las redes sociales.

Acusaciones entre Nawat Itsaragrisil y Raúl Rocha

El presidente de MUO, Raúl Rocha, dijo que emprenderá acciones legales frente a "la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat", en medio de más polémicas. El tailandés acusó a MUO de cometer una ilegalidad al aliarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuyas operaciones son ilegales en Tailandia.

En declaraciones a EFE, el tailandés dijo que MUO, sin avisarles, llevó carteles que mostraban el nombre de un casino en línea al hotel en el que se encuentran las candidatas y al que acudieron agentes de la Policía en búsqueda de responsables.

Frente a periodistas, los policías se llevaron presuntamente a la comisaría a un trabajador de Miss Universo, sin que se conozcan hasta ahora detalles posteriores.

Antes de la llegada de la Policía, MGI y MUO habían sostenido una guerra de comunicados en los que se amenazaban con acciones legales por diferencias en cuanto a la celebración de una cena presidida por Nawat y su propuesta de que el público votara por sus candidatas para escoger a las 10 con más respaldo popular.

El equipo de Miss Universo asegura que esta actividad no está autorizada y que esas votaciones no incidirán en el resultado del certamen, mientras Nawat insiste en que es parte del acuerdo con MUO.

Indignación por insultos a Miss Universo México

Además, el ataque a Bosch, que aclaró que no abandonará la competencia, ha desatado una ola de rechazo contra Nawat. Esta discusión terminó con una ola de rechazo mundial.

Durante una reunión, realizada el martes 4 de noviembre, con las concursantes, Nawat cuestionó a Bosch por no publicar contenido sobre el país anfitrión. Los señalamientos escalaron a un intercambio de palabras donde la mexicana se defendió.

Ante las 122 candidatas, Nawat cuestionó a Bosch: "¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?.

La representante mexicana se mostró desconcertada y afirmó que trabajaría en conjunto con el país anfitrión, pero eso no calmó los ánimos del empresario y cuestionó su inteligencia.

"Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca", señaló Nawat. Sus palabras de inmediato generaron repudio y la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, junto a varias candidatas salieron del lugar, en medio del intento de los organizadores por detenerlas.

"Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización", sentenció Fátima Bosch.

Nawat se disculpa

Nawat se ha disculpado al menos dos veces por lo sucedido, con mensajes publicados en redes sociales, en los que ha llamado a los seguidores del concurso a seguir adelante con la agenda establecida.

No obstante, el presidente de MUO, el mexicano Raúl Rocha, dijo en un vídeo publicado en redes sociales el marte que el empresario tailandés "humilló, insultó y faltó al respeto" a la mexicana, y cometió "el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla".

"He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen -cuya final está prevista para el 21 de noviembre- para que esta sea muy limitada o nula", subrayó.

Mientras celebridades mexicanas y dirigentes políticos del país han publicado mensajes de apoyo a Bosch, la Embajada de México en Tailandia aseguró a través de Facebook que mantiene contacto con la candidata y sus familiares para brindarles la asesoría que corresponda, sin entrar en detalles.

Nadia destaca en Tailandia

En medio de la polémica, la ecuatoriana Nadia Mejía continúa destacando por su belleza, carisma y pasarela.

La Miss Universo Ecuador fue seleccionada para formar parte de un video oficial del certamen. En las imágenes se observa a la ecutoriana en blanco y negro mientras es maquillada por profesionales.

La mañana de este miércoles 5 de noviembre del 2025 también brilló con su presentación oficial. Lució un vestido largo amarillo con detalles de brillos plateados