Agentes metropolitanos de Guayaquil se disculpan por violento retiro a comerciantes

Agentes metropolitanos de Guayaquil se disculparon con comerciantes a los que retiraron sus productos de manera violenta.

Un video difundido por la empresa municipal el miércoles 26 de noviembre de 2025 muestra a los uniformados disculpándose con una mujer a la que días atrás agredieron para quitarle sus cosas.

El hecho causó indignación en redes sociales por la manera de cumplir con el procedimiento para el retiro de los comerciantes no regularizados.

"Como agente de control metropolitano le pedimos disculpas ya que nosotros estábamos cumpliendo con nuestro trabajo", dice uno de los agentes a los comerciantes.

Por su parte los comerciantes aceptaron las disculpas e hicieron lo propio. A la vez pidieron ayuda en un proceso de regularización que llevan a cabo para trabajar de manera regular en las calles.