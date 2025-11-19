Hombre que usaba animales para pedir dinero en buses de Quito fue multado con USD 4 700

Un gato fue rescatado después que un hombre lo utilizara para pedir dinero en buses

Un hombre usaba gatos y perros para pedir dinero en buses que circulaban en Quito. Ciudadanos denunciaron este hecho para que la Unidad de Bienestar Animal (UBA) intervenga.

De acuerdo a las denuncias el ciudadano se subía a las unidades de transporte público y pedía colaboración para un supuesto refugio de animales. En cajas de cartón transportaba a los animales, afectando su integridad.

Una joven intentó ayudar al gato, pero el hombre se mostró agresivo. "Le dije: 'señor yo me lo llevo al gatito' y sacó un palo y trató de agredirme físicamente", contó la ciudadana a la UBA.

Tras las denuncias, el personal de la Agencia Metropolitana Control (AMC) abordó al hombre y en flagrancia logró emitir la sanción. Por esta infracción grave que provocó daño o sufrimiento a los animales se emitió una multa de 4 700 dólares.

El personal de UBA también rescató al gato que se encontraba en la caja con pequeños orificios. Condiciones que podían provocar problemas futuros en su salud.

Las autoridades alertaron que el hombre ya no se sube a los buses con animales, pero continúa pidiendo dinero para cubrir los gasto del refugio de animales. "Está evidenciado que el señor no tiene un albergue y con malas intenciones lucrar de los animales para su beneficio", señaló Karina Pisco, directora de la UBA.