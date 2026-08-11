Dos incendios forestales siguen activos en el norte de Quito
El Cuerpo de Bomberos de Quito combate dos incendios forestales que permanecen activos en los sectores de Rayocucho y Tanlahua, al norte de la capital.
Incendio forestal en el sector de Tanlahua.
Bomberos Quito
Compartir
Actualizada:
11 ago 2026 - 21:13
Más de 120 bomberos y decenas de unidades trabajan de forma ininterrumpida para evitar que las llamas continúen propagándose. Las labores se mantendrán durante la noche y la madrugada hasta controlar la emergencia.
Los incendios permanecen en fase de propagación
Los dos incendios se registran en Rayocucho, parroquia de Calacalí, y en Tanlahua, parroquia de San Antonio de Pichincha.
Según el Cuerpo de Bomberos, ambos continúan en fase de propagación, por lo que las tareas se concentran en contener el avance del fuego.
Más de 120 bomberos trabajan en la emergencia
En Rayocucho fueron desplegadas 26 unidades de combate y abastecimiento, junto con más de 100 efectivos y personal de otras instituciones.
En Tanlahua, cerca de 25 bomberos y seis vehículos contraincendios apoyan las labores de control.
Drones monitorean los puntos más calientes
Como parte de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos utiliza aeronaves no tripuladas para realizar un monitoreo termográfico permanente.
Esta tecnología permite identificar los puntos con mayor temperatura y orientar las acciones de los equipos en tierra.
Los trabajos continuarán durante la noche
Las operaciones son coordinadas desde puestos de mando con apoyo de la Corporación Municipal. Las autoridades informaron que los equipos permanecerán desplegados durante toda la noche y la madrugada hasta lograr la contención de ambos incendios.
Compartir