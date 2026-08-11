Siete incendios forestales están activos en Ecuador este martes 11 de agosto de 2026

Un incendio forestal se registra en el sector de Rayocucho, en Calacalí.

Ecuador registra siete incendios forestales activos y cuatro controlados este martes 11 de agosto de 2026, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 08:30.

Entre los incendios activos se encuentra uno de especial preocupación en Imbabura, debido a que las llamas avanzan en la zona montañosa de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, un área protegida que se extiende entre Imbabura y Esmeraldas.

Incendio afecta las faldas del volcán Cotacachi

El fuego en la Reserva Cotacachi-Cayapas comenzó durante la tarde del lunes 10 de agosto, en las faldas del volcán Cotacachi. De acuerdo con información reportada por el ECU 911, las labores para controlar las llamas continúan este martes.

En la emergencia participan integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, comuneros de sectores cercanos y personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Las condiciones del terreno, la temporada seca y los fuertes vientos dificultan las tareas de combate y favorecen la propagación del fuego.

Hasta el mediodía de este martes, se conoce que las llamas han consumido al menos 300 hectáreas de tierra en el volcán, principalmente zonas de pajonal de los páramos, con riesgo para la flora y fauna del área protegida.

¿Dónde están los otros incendios activos?

El reporte difundido por la SNGR identifica, entre los puntos que requieren atención, los siguientes:

Carchi: Mira, sector Jijón y Caamaño, Espejo 1.

Mira, sector Jijón y Caamaño, Espejo 1. Pichincha: Quito, parroquia Calacalí, barrio Rayacucho.

Quito, parroquia Calacalí, barrio Rayacucho. Loja: Gonzanamá, sector Sacapalca, San Felipe.

Gonzanamá, sector Sacapalca, San Felipe. Imbabura: Cotacachi, Quiroga, páramos de la toma de agua de Ittaquí.

Estos puntos forman parte del reporte nacional de siete incendios forestales activos. La SNGR mantiene el monitoreo de las emergencias y la coordinación con los equipos desplegados en territorio.

Además, el balance registra cuatro incendios forestales controlados a escala nacional.

Una reserva de alta importancia ambiental

La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es una de las áreas protegidas más importantes del noroccidente ecuatoriano. Se encuentra en las provincias de Imbabura y Esmeraldas, dentro de la región del Chocó Biogeográfico. El área comprende sectores de los cantones Cotacachi y Urcuquí, en Imbabura, y San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas.

El área protegida alberga una importante diversidad de especies. Según información citada por Primicias, allí existen más de 139 especies de mamíferos, alrededor de 689 especies de aves y más de 2.000 especies de plantas.

La zona alta de la reserva incluye ecosistemas vinculados al complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha y sectores de páramo, mientras que la zona baja se extiende hacia Esmeraldas.

Ante la emergencia, el Municipio de Cotacachi habilitó un centro de acopio para recibir productos destinados a los brigadistas y voluntarios que trabajan en el combate del incendio.

Entre los artículos solicitados están bebidas hidratantes, chocolates, caramelos, habas, maní, atún y galletas saladas. El centro de acopio funciona en el Municipio de Cotacachi, en las calles González Suárez y García Moreno.

Las autoridades mantienen las labores de control y monitoreo mientras se evalúa la evolución del incendio en la reserva y de los demás focos registrados en el país.