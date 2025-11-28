Decenas de emergencias reportadas por las lluvias en Quito la tarde de este viernes

Decenas de emergencias se reportaron en Quito por las lluvias.

Decenas de emergencias se reportaron en Quito la tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025. Las fuertes lluvias colapsaron las alcantarillas y ocasionaron inundaciones en diversos sectores.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, se han reportado 25 alertas por inundaciones en Quito hasta las 15:10.

Los sectores afectados son:

La Tola

Napo y Pinto

Pío XII

Santa Cruz, en el cantón Rumiñahui

Fogonazo, en el cantón Rumiñahui

Progreso y Rumiñahui

Restricción de vehículos pesados se aplaza

Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó que se registró un deslizamiento de tierra y vegetación en la avenida Sena, cerca de la intersección con la Velasco Ibarra.

Se aplicó un cierre vial en los carriles de sentido occidente - oriente. Maquinaria acudió al sector para realizar la limpieza y despejar la vía.

En la autopista General Rumiñahui también se registró la caída de un árbol y vegetación sobre la vía. El lodo se acumuló y obstaculizó el paso vehicular, en el sector del Puente Azul.

La Prefectura de Pichincha envió maquinaria para despejar la vía. Mientras tanto se habilitó el contraflujo en sentido Quito - valle de Los Chillos.

#Actualización | Nuestro personal y maquinaria se encuentran en el sitio trabajando en la evacuación del agua acumulada en la vía.



Toma precauciones. https://t.co/qGkYt5W9Nq pic.twitter.com/GJIt3NMdAK— Autopista Rumiñahui (@AutopistaGR) November 28, 2025 "> ">

Además, una inundación se registró en el sector de la Loma de Puengasí, sobre la avenida Juan Bautista Aguirre. El agua obstaculizó el paso en los carriles de sentido Quito - valle de Los Chillos.