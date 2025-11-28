Decenas de emergencias reportadas por las lluvias en Quito la tarde de este viernes
Las lluvias en Quito caotizaron el tránsito este viernes 28 de noviembre de 2025. Además, un siniestro se registró en la avenida Simón Bolívar.
Decenas de emergencias se reportaron en Quito por las lluvias.
28 nov 2025 - 16:00
Decenas de emergencias se reportaron en Quito la tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025. Las fuertes lluvias colapsaron las alcantarillas y ocasionaron inundaciones en diversos sectores.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, se han reportado 25 alertas por inundaciones en Quito hasta las 15:10.
Los sectores afectados son:
- La Tola
- Napo y Pinto
- Pío XII
- Santa Cruz, en el cantón Rumiñahui
- Fogonazo, en el cantón Rumiñahui
- Progreso y Rumiñahui
Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó que se registró un deslizamiento de tierra y vegetación en la avenida Sena, cerca de la intersección con la Velasco Ibarra.
Se aplicó un cierre vial en los carriles de sentido occidente - oriente. Maquinaria acudió al sector para realizar la limpieza y despejar la vía.
En la autopista General Rumiñahui también se registró la caída de un árbol y vegetación sobre la vía. El lodo se acumuló y obstaculizó el paso vehicular, en el sector del Puente Azul.
La Prefectura de Pichincha envió maquinaria para despejar la vía. Mientras tanto se habilitó el contraflujo en sentido Quito - valle de Los Chillos.
Además, una inundación se registró en el sector de la Loma de Puengasí, sobre la avenida Juan Bautista Aguirre. El agua obstaculizó el paso en los carriles de sentido Quito - valle de Los Chillos.
