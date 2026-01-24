Esto se sabe de una mujer que falleció en los baños de una gasolinera a las afueras de Quito

La mujer fue hallada en los baños de una gasolinera en Quito, el 22 de junio del 2026.

Una mujer de 68 años fue encontrada sin signos vitales en los baños de una gasolinera ubicada en el sector de Tambillo, en las afueras del sur de Quito, informó la Policía Nacional del Ecuador.

Según el reporte oficial, la alerta fue emitida a través del ECU 911, lo que permitió la movilización inmediata de personal policial hasta el establecimiento, donde se reportaba la presencia de una persona fallecida. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el deceso de una mujer que se encontraba en el baño de mujeres de la gasolinera.

Al sitio acudió personal de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machachi, quienes constataron que la ciudadana ya no presentaba signos vitales. La mujer fue identificada como María Clementina Guamanarca Chamorro, de 68 años de edad.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los familiares informaron a las autoridades que la mujer presentaba enfermedades preexistentes. Esta información fue corroborada con la entrega del certificado médico de defunción, en el que se determinó como causa de la muerte un infarto agudo de miocardio.

La Policía Nacional señaló que el procedimiento fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, conforme a la normativa vigente, y que no se evidenciaron indicios de violencia en el lugar.