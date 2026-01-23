Violento asalto con cuchillos se registró en un bus urbano que cubría la ruta Guamaní-La Marín

Conmoción por asalto a bus urbano en el sur de Quito

Un violento asalto con cuchillos fue registrado la tarde del jueves 22 de enero del 2026, dentro de una unidad de transporte urbano en el sur de Quito.

Las cámaras de seguridad del bus captaron los momentos de terror que vivieron los pasajeros y el chofer de la unidad cuando tres hombres asaltaron a los usuarios con armas blancas en mano.

El robo que duró apenas 45 segundos en una unidad que cubría la ruta Guamaní–La Marín, en el sur de la ciudad, muestra el nivel de violencia que usan los delincuentes para cometer sus delitos.

Al grito de “Dame el teléfono, dame el teléfono” entre insultos y amenazas los delincuentes robaron las pertenencias de los usuarios y el dinero de la caja del chofer.

Según el registro de las cámaras el hecho ocurrió la tarde del 22 de enero de 2026, cuando los hombres abordaron el bus simulando ser pasajeros.

Mientras el bus estaba en movimiento, los hombres se levantaron de sus asientos y amenazaron al conductor y a los pasajeros para robar celulares, bolsos, carteras, entre otras pertenencias.

Tras cometer el robo se bajaron y emprendieron la huida.