Quito: cadáver hallado en el norte correspondía a estudiante que estaba desaparecida

La familia de Madeleine Ivette Pastaz Aragón, estudiante universitaria, de 21 años, espera avances en la investigación de los hechos. Ella estaba desaparecida. Sin embargo, una vez que se realizaron los informes periciales de la Policía se confirmó que el cadáver hallado en fundas plásticas, en el norte de Quito, el pasado 20 de enero, sí correspondían al cuerpo de la estudiante.

El cadáver, según la Policía, se encontraba envuelto en una sábana y una cobija azul. También fue envuelta en una cinta de embalaje, una funda plástica y tapada con varias prendas de vestir. En el sector donde se encontró no se hallaron cámaras de videovigilancia.

Pastaz Aragón había sido reportada como desaparecida desde el 15 de enero del 2026. La estudiante, según los vecinos, salió de su vivienda, en el sector de Bellavista de Calderón, a un instituto de educación superior ubicado en el sur de Quito, pero nunca regresó a su casa.

Según el relato de la mamás de Madeleine ella cursaba el cuarto semestre de Enfermería y soñaba con convertirse en una profesional. La describió como una joven amorosa, responsable y dedicada al estudio, al deporte y a la iglesia. Además, ayudaba constantemente en el hogar y cuidaba a su hermanita menor.