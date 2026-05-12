Estudiante empuja la cabeza de otro en inodoro de escuela de Quito; se difunde video

Un video registra como un estudiante de una unidad educativa de Quito fue víctima de bullying.

Un estudiante empuja la cabeza de otro e intenta introducirla dentro del inodoro. Ambos visten uniforme escolar.

La escena ocurrió en el baño de una unidad educativa municipal de Quito y es parte de un video que se difundió este martes 12 de mayo de 2026.

Mientras ocurre la agresión, otro alumno graba la escena y se escuchan risas dentro del baño del plantel educativo.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Municipio de Quito emitió un comunicado. En él informó que activó los protocolos institucionales para precautelar la integridad de las posibles víctimas y sancionar a los presuntos responsables.

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La entidad maneja el caso como acoso escolar y señaló que se inició el proceso de esclarecimiento de los hechos y que se implementaron medidas preventivas para proteger a la comunidad educativa.

Además, de acuerdo con la Secretaría, los representantes legales de los estudiantes involucrados fueron convocados para continuar con el acompañamiento correspondiente.

Según el comunicado oficial, el caso fue remitido a la Junta de Resolución de Conflictos de la Educación Municipal.

"Durante la investigación, la institución educativa garantizará la protección integral de niñas, niños y de adolescentes, el interés superior de los estudiantes y el debido proceso", asegura el Municipio.