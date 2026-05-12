Daniel Noboa se reunirá con JD Vance, vicepresidente de EE.UU., en Washington

El presidente Daniel Noboa realizará una visita a la capital de Estados Unidos entre el 13 y 14 de mayo de 2026.

El presidente Daniel Noboa, visitará Washington D.C., EE.UU. entre el 13 y 14 de mayo de 2026 y se reunirá con autoridades de Estados Unidos, organismos multilaterales y representantes financieros internacionales.

El objetivo del viaje será fortalecer la relación estratégica entre Ecuador y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con seguridad, comercio, inversiones y movilidad humana. También acudirá la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

Durante la visita, el Mandatario se reunirá con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien además preside el Senado de ese país.

"La primera reunión de alto nivel será con James David Vance, vicepresidente de los Estados Unidos y presidente del Senado de ese pais", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el diálogo se prevé abordar acciones conjuntas en materia de seguridad y cooperación económica, indicó la Cancillería de Ecuador, este martes 12 de mayo de 2026.

La agenda también contempla reuniones bipartidistas con senadores y legisladores estadounidenses en el Congreso, con el propósito de "reforzar los vínculos políticos y consolidar alianzas entre ambos países".

Como parte de sus actividades en la capital estadounidense, Noboa también participará en la gala anual del Congressional Hispanic Leadership Institute, donde recibirá el Premio Internacional de los Fundadores 2026.

Por otra parte, el Jefe de Estado ecuatoriano desarrollará actividades en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Mantendrá un encuentro con el Secretario General de ese organismo y participará en una sesión del Consejo Permanente.