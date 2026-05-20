Tragedia en Quito: Incendio en una mueblería de Calderón deja un fallecido

Una mueblería se incendió en el sector de Bellavista de Calderón, en Quito.

Una persona falleció en un incendio en una mueblería de Bellavista de Calderón, en el norte de Quito. El incidente ocurrió la tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026.

El Servicio Integrado de Emergencia ECU 911 informó que dos personas más personas resultaron afectadas por las llamas y reciben atención prehospitalaria en el sitio.

La alerta ingresó a las 12:40 e inmediatamente personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional llegaron al sitio para atender la emergencia.

Medicina Legal realiza el levantamiento del cuerpo

Al lugar también llegó un vehículo de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cadáver.

Personal de la Unidad de Investigación de Incendios se encuentra en el lugar levantando la información, para determinar las causas del flagelo.