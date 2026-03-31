La AMT exonera de multa por calendarización a vehículos con placas terminadas en 2

AMT exonera de multa a vehículos con dígitos 1 y 2

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) exonerará de la multa por calendarización a los vehículos cuya placa termine en dígito 2.

El anuncio lo hizo el director de la AMT, Washington Martínez este martes 31 de marzo del 2026.

Martínez explicó que la medida se toma por los inconvenientes presentados por el cierre de la Agencia Nacional de Tránsito y los retrasos de la AMT con el proceso de revisión técnica vehicular.

"Los dígitos 1 y 2 no van a tener multas y van a poder hacer (la revisión y matriculación) hasta noviembre", dijo Martínez y pidió a los usuarios de estos dígitos dar prioridad al dígito 3.