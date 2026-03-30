Agente de tránsito habría exigido USD 200 para no aprehender a chofer

Un juez acogió el pedido del Ministerio Público y dictó orden de prisión contra el agente de tránsito Byron Andrés S.M. tras exigir 200 dólares a un conductor para no aprehenderlo.

La Fiscalía General del Estado relató que, la tarde del 25 de marzo de 2026, la víctima viajaba a bordo de su motocicleta por el sector de Amaguaña, cuando el agente Byron Andrés S. M. lo interceptó y le hizo detener la marcha del vehículo, debido a que no llevaba casco.

Tras detenerlo el agente le habría exigido la entrega de 200 dólares para evitar la retención de su motocicleta y su aprehensión, por que además no portaba su licendia de conducir.

La víctima y el agente finlamente acordaron el pago de 130 dólares.

Agente pididó que pusiera el dinero en su auto

Según el relato de la Fiscalía, la víctima llamó a su primo para que le ayudara a conseguir el dinero y acudiera al parque de Amaguaña para entregarlo al agente, quien lo mantenía retenido en dicho lugar.

La víctima narró que cuando llegó el primo, el agente civil le indicó que arrojara el sobre debajo del asiento del copiloto de su automóvil. Tras ello, liberó a la víctima y se retiró a su cuartel.

Alerta al ECU 911

Tras el hecho, el afectado llamó al ECU 9-1-1 para reportar lo ocurrido y, junto con agentes de la Policía Nacional, acudieron a la base de agentes de tránsito, ubicada en el parque La Moya, en Conocoto.

Los denunciantes reconocieron al agente Byron Andrés S. M. como la persona que les solicitó el dinero, según consta en el parte policial.

Aunque no se encontró el efectivo, el Fiscal explicó en la audiencia que el delito de concusión es de mera actividad; es decir, basta con la exigencia del dinero. “Exigir es uno de los verbos rectores del tipo penal”, precisó.