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Quito

Motociclista pierde el control en operativo de la AMT y destruye su moto

El conductor al ser detenido perdió el control y destruyó su propia motocicleta durante el operativo de control.

Motociclista pierde el control en operativo y destruye su propia motocicleta

AMT

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

31 mar 2026 - 08:42

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito realizó un operativo de control a motocicletas donde sucedió algo insólito.

Agentes detectaron una motocicleta que mantenía obligaciones vencidas e iba a ser sancionada.

El conductor al ser detenido perdió el control y destruyó su propia motocicleta durante el operativo de control.

Según el registro de la AMT el vehículo mantenía valores adeudados por 150 dólares, y su último año de pago de matrícula fue el 2024.

En el video se observa al hombre completamente fuera de control y enfurecido saltando sobre la moto para destruir todos sus componentes. 

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