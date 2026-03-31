Motociclista pierde el control en operativo de la AMT y destruye su moto
El conductor al ser detenido perdió el control y destruyó su propia motocicleta durante el operativo de control.
Motociclista pierde el control en operativo y destruye su propia motocicleta
AMT
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Actualizada:
31 mar 2026 - 08:42
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito realizó un operativo de control a motocicletas donde sucedió algo insólito.
Agentes detectaron una motocicleta que mantenía obligaciones vencidas e iba a ser sancionada.
El conductor al ser detenido perdió el control y destruyó su propia motocicleta durante el operativo de control.
Según el registro de la AMT el vehículo mantenía valores adeudados por 150 dólares, y su último año de pago de matrícula fue el 2024.
En el video se observa al hombre completamente fuera de control y enfurecido saltando sobre la moto para destruir todos sus componentes.
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