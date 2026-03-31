Motociclista pierde el control en operativo de la AMT y destruye su moto

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito realizó un operativo de control a motocicletas donde sucedió algo insólito.

Agentes detectaron una motocicleta que mantenía obligaciones vencidas e iba a ser sancionada.

El conductor al ser detenido perdió el control y destruyó su propia motocicleta durante el operativo de control.

Según el registro de la AMT el vehículo mantenía valores adeudados por 150 dólares, y su último año de pago de matrícula fue el 2024.

En el video se observa al hombre completamente fuera de control y enfurecido saltando sobre la moto para destruir todos sus componentes.