Quito: Hombre que golpeó a una perrita y sus cachorros no puede ser sancionado porque es extranjero

Hombre que golpeó a perrita y sus cachorros no puede ser sancionado porque es extranjero.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) informó este lunes 29 de junio de 2026 que un hombre extranjero no puede ser sancionado tras haber golpeado a una perrita y sus cachorros en el sur de Quito.

Hay indignación en Quito por la violenta golpiza que un hombre le propinó a 'Nubecita', una perrita de color blanco que permanecía fuera de una vivienda en Caupicho.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre, en compañía de otros tres, se acerca con un palo y golpea en reiteradas ocasiones a la perrita mientras ella intenta proteger a sus crías.

Otra can que estaba cerca acudió a ayudar a 'Nubecita' para detener la agresión. Dos mujeres también intervinieron, pero el animal quedó muy afectado.

De acuerdo con José Paredes, director de la UBA, el agresor es un extranjero y no puede ser sancionado porque "no hay los lugares de notificación".

"Para que tenga validez un procedimiento administrativo sancionador hay que notificarle a esta persona (...) en el caso de una persona extranjera que no está domiciliado aquí en el país, no va a haber donde notificarle", explicó Paredes.

Mientras tanto, la fundación Lucky rescató a 'Nubecita' y sus cachorros y buscan ayuda para pagar su tratamiento.

Inicialmente la perrita fue intervenida quirúrgicamente porque llegó a la veterinaria con ruptura de vejiga y contusión pulmonar.