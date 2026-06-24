Indignación en Azogues por video de hombre lanzando a perro a una laguna

Un hombre fue captado lanzando a un perro a una alguna en varias ocasiones.

¡Indignación en Cañar! Un hombre fue captado este miércoles 24 de junio de 2026 lanzando a un perro a una laguna en un parque de Azogues.

Un hombre fue captado lanzando a un perro a una laguna en varias ocasiones.

Enseguida el can sale del agua y el hombre lo tomó del cuello y el lomo y lo lanzó violentamente al agua.

El can vuelve a salir mientras una persona interviene e increpa al agresor del animal.

Sin mirar atrás el perro sale de la laguna y corre lejos del hombre que lo arrojó al agua. Mientras tanto, la persona que intervino cruza algunas palabras con el agresor.

La persona que agredió al animal se encontraba en aparente estado etílico. Incluso cuando el animal se aleja él saca una botella de plástico de la que bebe un par de tragos.

Usuarios de redes sociales mostraron su indignación por el hecho de violencia hacia el animal y exigieron sanciones.

En Ecuador el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el artículo 249 de esta ley se establece una pena de dos a seis meses de cárcel por lesiones.

Si el animal sufre daños permanentes o muere por la crueldad del maltrato, la sanción se incrementa según los agravantes.