Quito: Multan con más de USD 5 000 a hombre tras muerte de perro en pelea

Un perro murió luego de una pelea en el sur de Quito.

Un hombre deberá pagar una multa de más de 5 000 dólares tras la muerte de un perro en medio de una pelea en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito.

Según informó la Unidad de Bienestar Animal (UBA), cuando sus inspectores llegaron al predio donde los animales peleaban, el 31 de mayo de 2026, uno de ellos ya había muerto.

El can identificado como 'Scobby' murió en el sitio, mientras que otro, de nombre 'El Niño', de características similars a un Bull Terrier, tenía el rostro lleno de sangre.

En una de las imágenes compartidas por la UBA se observa a varios perros dentro de un patio con piso de tierra y mobiliario disperso.

Otras fotografías muestran a funcionarios inspeccionando a los animales y realizando el procedimiento de retiro.

La UBA retiró a todos los animales que permanecían en el predio. Mientras que 'El Niño' fue trasladado a un centro de atención veterinaria.

Sanciones por maltrato animal en Quito

En Quito las infracciones por afectación a la fauna urbana se dividen en tres grupos: leves, graves y muy graves. Estas son las sanciones dispuestas: