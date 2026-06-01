Quito: Multan con más de USD 5 000 a hombre tras muerte de perro en pelea
Una pelea de perros fue captada en video por moradores del sector de La Magdalena, en el sur de Quito.
Un perro murió luego de una pelea en el sur de Quito.
UBA
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Actualizado:
01 jun 2026 - 22:20
Un hombre deberá pagar una multa de más de 5 000 dólares tras la muerte de un perro en medio de una pelea en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito.
Según informó la Unidad de Bienestar Animal (UBA), cuando sus inspectores llegaron al predio donde los animales peleaban, el 31 de mayo de 2026, uno de ellos ya había muerto.
El can identificado como 'Scobby' murió en el sitio, mientras que otro, de nombre 'El Niño', de características similars a un Bull Terrier, tenía el rostro lleno de sangre.
En una de las imágenes compartidas por la UBA se observa a varios perros dentro de un patio con piso de tierra y mobiliario disperso.
Otras fotografías muestran a funcionarios inspeccionando a los animales y realizando el procedimiento de retiro.
La UBA retiró a todos los animales que permanecían en el predio. Mientras que 'El Niño' fue trasladado a un centro de atención veterinaria.
Sanciones por maltrato animal en Quito
En Quito las infracciones por afectación a la fauna urbana se dividen en tres grupos: leves, graves y muy graves. Estas son las sanciones dispuestas:
- Leves: multa del 30% de un Salario Básico Unificado (SBU) al tutor que permita que su animal de compañía deambule por espacios públicos sin collar y traílla; no recoger sus excrementos en espacios públicos y privados; no tener a su animal de compañía con el calendario de vacunas y desparasitación; bañar animales en fuentes ornamentales e incumplir las normas de uso en las zonas caninas públicas. Los infractores reincidentes serán sancionados bajo el criterio de infracción grave.
- Graves: la sanción es un SBU al no mantener a los animales dentro de los predios privados; tener más animales de compañía de los que puede mantener responsablemente; regalar o vender animales de compañía a menores de edad; dejarlos dentro de cajuelas, maleteros, techos de vehículos motorizados o cualquier forma que ponga en riesgo su bienestar o su vida; realizar eventos y espectáculos en espacios públicos o privados que pongan en riesgo a otros animales o personas. El bloqueo de las actividades de inspección al personal de la Unidad de Bienestar animal entre otras.
- Muy graves: serán sancionados con 10 SBU quienes realicen actividades veterinarias o ejerzan sin el debido título profesional, el cual debe estar registrado en la autoridad ecuatoriana competente; organizar, reproducir o utilizar animales para que participen en peleas entre animales o contra personas; negligencia; comercialización; uso de métodos aversivos; causar a los animales daños físicos y psicológicos o emocional entre otros.
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