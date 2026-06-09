Ley contra la zoofilia en Colombia: ¿Qué penas establece?

Colombia aprobó una ley para castigar a los violadores de animales.

Colombia aprobó una ley para castigar a los violadores de animales. En cuarto y último debate se aprobó el texto en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La ley contra la zoofilia indica que quienes cometan actos de abuso sexual contra cualquier animal serán castigados con cárcel.

El texto ordena una pena de prisión de 48 a 55 meses para quien acceda carnalmente a un animal.

Además, se aplicará una inhabilidad de uno a tres años para el ejercicio de profesiones relacionadas con animales.

Finalmente, la ley fija una multa de entre 30 y 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente 484 dólares).

Agravantes contempladas en la nueva normativa

Dentro de la ley fueron establecidas agravantes de la pena en caso de que el abuso sea cometido en la vía pública, en presencia de un menor de edad o sea filmado para comercializar.

La ley fue promovida por la senadora oficialista Esmeralda Hernández, quien celebró la decisión del Congreso.

“No hay que normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar”, dijo Hernández.

El actual Código Penal Colombiano establece como delito el maltrato animal. Incluyendo una pena de entre 32 y 56 meses de cárcel por su muerte.

Diferencias con la legislación vigente en Ecuador

En Ecuador los casos de violencia sexual contra animales han conmocionado a la comunidad en ciudades como Quito y Ambato.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador sanciona el maltrato y la violencia sexual contra animales de fauna urbana.

En el artículo 250 se establece una sanción de seis meses a un año de cárcel. Si como consecuencia del abuso el animal muere, la pena se eleva de uno a tres años.