Fatal siniestro en la Ruta Viva de Quito; incendio vehicular y fallecidos este jueves 30
Un choque entre un tráiler y un tanquero ocurrió en la Ruta Viva. Según el reporte preliminar hay dos fallecidos en este siniestro de tránsito.
Un siniestro de tránsito se registró este jueves 30 de octubre del 2025.
30 oct 2025 - 09:30
Un siniestro de tránsito se registró este jueves 30 de octubre del 2025 en la Ruta Viva, en Quito. Según el reporte inicial del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia Metropolitana de Tránsito hubo siniestro en la Ruta Viva, en el sector de Cumbayá, a las 08:41 de este jueves.
Un tanquero se chocó en el puente de la Intervalles. En el hecho se registraron dos personas fallecidas. Tres vehículos pesados, cuatro livianos y un motociclista estuvieron involucrados en el percance que movilizó de inmediato a unidades del Cuerpo de Bomberos por la alerta del incendio.
En videos compartidos en redes se pudo ver el incendio de un tanqueen el desvío a la Intervalles. Por el siniestro se cerraron tres carriles de la vía Ruta Viva en sentido Quito - Aeropuerto.
