Tres siniestros de tránsito se reportan en Quito este miércoles 29 de octubre; hay dos heridos

Una buseta escolar chocó contra un camión en el sector de Conocoto.

Tres siniestros de tránsito se registraron en Quito la mañana de este miércoles 29 de octubre del 2025. Un menor resultó herido tras el choque de una buseta escolar con un camión en el sector de Conocoto, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El siniestro ocurrió en las calles Polit Lasso y Mariscal Sucre, en sentido sur-norte, por los que la vía se encuentra completamente cerrada.

Se trató de un choque lateral angular, entre la buseta y un camión. Uno de los menores, que viajaba en la furgoneta resultó herido, pero se encuentra estable, detalló la entidad.

Más temprano, en el sector de Miravalle también se registró el volcamiento de un automóvil. No hubo personas heridas en este caso. El bus quedó en el carril derecho a la espera de una grúa para llevarse el vehículo.

Un tercer siniestro ocurrió pasadas las 04:00 en la entrada a Carapungo. Un vehículo liviano se volcó en las calles Luis Vaccari y Geovanni Lascano. El conductor resultó herido.