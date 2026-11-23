Feria de adopción UBA en el norte de Quito

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) busca impulsar la adopción responsable y abrir espacios para quienes trabajan por la protección de animales rescatados en Quito.

Mediante sus redes sociales anunciaron sobre la iniciativa “Refugios Unidos”, un evento que llevará a cabo el domingo 20 de diciembre de 2026 en el Parque Bicentenario, en horario de 09:00 a 14:00.

La convocatoria está dirigida a fundaciones, albergues, rescatistas y activistas independientes que buscan un espacio seguro y visible para encontrar un hogar definitivo para animales de compañía rescatados.

Además, esta feria permitirá a los participantes incluir emprendimientos.

Cupos disponibles y beneficios para los participantes

Para facilitar la participación de las organizaciones, la UBA pondrá a disposición cinco stands totalmente gratuitos, los cuales estarán equipados con carpas, mesas y sillas durante toda la jornada.

Quienes deseen acceder a uno de estos espacios deberán completar su registro hasta el domingo 6 de diciembre de 2026 mediante el código QR habilitado en la convocatoria oficial de la institución.

Requisitos sanitarios para los animales de compañía

Con el fin de garantizar el bienestar animal durante la feria, todos los perros o gatos que participen en el proceso de adopción deberán cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

Estar vacunados .

. Estar esterilizados .

. Estar desparasitados .

. Contar con su carnet de salud al día.

A través de esta jornada, la entidad municipal busca articular esfuerzos con la ciudadanía y los colectivos animalistas para fomentar la tenencia responsable y transformar la vida de los animales rescatados.