¿Quieres adoptar un perrito? Estos son los requisitos y lugares para hacerlo en Quito, Guayaquil y Cuenca

Los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca cuentan con programas que promueven la adopción responsable de perros rescatados.

¿Estás pensando en darle un hogar a un perrito, pero no sabes por dónde empezar? En Quito, Guayaquil y Cuenca existen programas municipales de adopción que permiten a las familias conocer a animales rescatados y ofrecerles una segunda oportunidad.

Aunque los procedimientos varían según la ciudad, las instituciones evalúan las condiciones de los futuros adoptantes para garantizar el bienestar de las mascotas.

¿Cómo adoptar una mascota en Quito?

En la capital, el proceso está a cargo de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito.

Las personas interesadas deben cumplir estos requisitos:

Ser mayores de 18 años

Presentar una copia de la cédula de identidad

Entregar una copia de una planilla de servicios básicos

Llenar el formulario de adopción

Presentar fotografías del lugar donde vivirá el animal

Participar en la evaluación y aceptar el seguimiento posterior

¿Dónde adoptar?

Los ciudadanos pueden acudir a los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) de Calderón, Quito Sur y Los Chillos, así como a las ferias municipales de adopción.

Los perros se entregan esterilizados, vacunados, desparasitados y con microchip. El trámite es gratuito.

¿Dónde adoptar en Guayaquil?

En Guayaquil, la Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal) gestiona la adopción de perros y gatos rescatados.

Para iniciar el proceso, los interesados deben:

Seleccionar un animal del catálogo municipal o conocerlo en una feria

Completar el formulario de adopción

Presentar la cédula de identidad y una planilla de servicios básicos

Participar en una evaluación del perfil del adoptante

Permitir la inspección del lugar donde vivirá la mascota

Firmar un compromiso de tenencia responsable

¿Dónde adoptar? ProAnimal organiza jornadas en el Parque Samanes y otros espacios públicos. También cuenta con un espacio digital con los animales disponibles.

Según información municipal de junio de 2026, las jornadas de los sábados en el Parque Samanes se realizaban de 10:00 a 15:00.

Puedes tener más información en la página de ProAnimal.

¿Cómo adoptar una mascota en Cuenca?

En Cuenca, la protección y gestión de animales rescatados está a cargo de la Unidad de Gestión Animal (UGA), vinculada a la Comisión de Gestión Ambiental (CGA) del Municipio.

La institución trabaja junto con la Patrulla Canina y organizaciones de protección animal para promover la adopción responsable.

Antes de entregar un perro, se contempla la evaluación de su estado de salud y comportamiento. Además, los interesados pueden pasar por una entrevista para determinar si cuentan con las condiciones necesarias para cuidarlo.

Las personas pueden solicitar información a la Patrulla Canina municipal o acercarse a la Unidad de Gestión Animal, ubicada en las calles Eugenio Espejo y Pedro León, sector Parque de la Libertad.