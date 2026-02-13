Fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de lodo en el sector de La Bota, en Quito

Un deslizamiento de tierra se reportó en el sector La Bota, en el norte de Quito.

Las intensas lluvias, registradas durante la madrugada de este 13 de febrero de 2026, provocaron múltiples emergencias en diferentes sectores de Quito.

El Cuerpo de Bomberos informó que atendió emergencias por acumulación de agua y deslizamientos en zonas como La Bota, Carcelén, Carapungo, Solca, San Isidro del Inca, Tumbaco y Amaguaña.

Uno de los eventos más fuertes ocurrió en el sector de La Bota, etapa 4, donde se produjo un deslizamiento de tierra que afectó a una vivienda.

En imágenes difundidas desde el lugar se observan calles cubiertas de tierra y piedras. En una casa ingresó el lodo y dañó electrodomésticos y enseres, generando pérdidas materiales para la familia afectada.

El personal de emergencia de Los Bomberos realizó labores de evacuación de agua acumulada, limpieza y asistencia directa a los moradores perjudicados.

Según el reporte oficial, no se registraron personas heridas a causa de estos eventos. Los moradores de La Bota piden al Municipio de Quito construir un muro de contención para evitar nuevos deslizamientos de tierra.