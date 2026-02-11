Gobierno actualiza estado de alerta amarilla, naranja y rojo por lluvias en Ecuador

Una análisis técnico sustenta la nueva actualización de alertas por la época lluviosa que enfrentan las diferentes provincias del Ecuador.

El Gobierno señaló que basó la nueva alerta en cuatro aspectos técnicos para ubicar a las provincias en las alertas amarilla, naranja y roja.

Estos aspectos son:

El número de eventos registrados y personas afectadas por provincia en lo que va del año.

y personas afectadas por provincia en lo que va del año. Los pronósticos estacionales del Inamhi para febrero, marzo y abril de 2026, con su predicción cualitativa por provincia.

del Inamhi para febrero, marzo y abril de 2026, con su predicción cualitativa por provincia. La climatología histórica de precipitación acumulada para esos meses.

para esos meses. El pronóstico provincial a corto plazo emitido por el Inamhi

Con estos datos el Gobierno clasificó a las provincias en las siguientes alertas:

Amarilla

En esta alerta están: Tungurahua, Cañar, Pastaza y Santa Elena.

Naranja

En este nivel de alerta se encuentran la mayoría de provincias del país, estas son: Bolívar, Guayas, El Oro, Azuay, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja, Napo, Manabí, Orellana, Morona Santiago, Chimborazo y Sucumbíos.

Roja

En este nivel se encuentran tres provincias con la mayor probabilidad de presentar emergencias por las lluvias: Pichincha, Esmeraldas y Los Ríos.

Ante este escenario la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hizo un llamado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales para que, dentro del marco de sus competencias, pongan en marcha y mantengan activos sus planes de respuesta.

Además, fortalezcan el monitoreo continuo, la articulación interinstitucional y ejecuten acciones preventivas destinadas a salvaguardar a la población, la infraestructura y los medios de vida en los territorios priorizados.