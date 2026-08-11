¿Cómo funciona Mi Quito App y qué trámites y servicios puedes realizar desde tu celular?

Mi QUITO APP busca agilizar procesos y trámites desde el área digital para todos los habitantes de la capital.

El Municipio de Quito continúa avanzando en la digitalización de sus trámites con el fortalecimiento de Mi Quito App, una herramienta móvil disponible para sistemas operativos Android e iOS.

La aplicación busca simplificar los trámites ciudadanos, integrando desde el pago de servicios básicos hasta el acceso al transporte público.

Con más de 60.000 descargas registradas, la aplicación municipal amplía sus funciones en una segunda fase operativa con el objetivo de convertir a la capital en una ciudad inteligente.

Además, busca facilitar la interacción entre la administración local y los usuarios.

Quito Bici es uno de los trámites que se puede agilizar mediante la nueva aplicación. Foto: Municipio de Quito

¿Cómo funciona y qué servicios ofrece la aplicación?

Para acceder, los ciudadanos deben descargar la herramienta de manera gratuita desde la Google Play Store o la App Store.

Una vez instalada, la plataforma permite realizar gestiones divididas en varias áreas clave:

Movilidad y Transporte:



Los usuarios pueden consultar el saldo de su Cuenta Ciudad y generar el código QR para ingresar directamente al Metro de Quito, Trolebús y Ecovía .



Asimismo, integra el acceso al sistema QuitoBici y permite iniciar trámites relacionados con la matriculación vehicular.

Los pueden el y generar el para ingresar directamente al . Asimismo, el al y permite relacionados con la Consulta y pago de impuestos:



Es posible revisar obligaciones pendientes como el impuesto predial , patente municipal y certificados tributarios , así como consultar y pagar la planilla de agua potable.

Es posible como el , y , así como y Geolocalización de servicios e interés cultural:



La aplicación incluye un mapa interactivo para ubicar agencias de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sanitarias (Epmaps), Balcones de Servicios, Casas Somos, museos, bibliotecas y parques.



Además, cuenta con una sección dedicada a la agenda cultural de la ciudad. Hacia una ciudad digitalizada e incluyente.

Iniciativa busca automatizar procesos

De acuerdo con Alexandra Álava, secretaria de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Municipio de Quito, la iniciativa busca automatizar procesos y mejorar la experiencia de los habitantes sin importar su edad.

"Una ciudad inteligente es aquella que usa la tecnología y otros medios para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Queríamos hacer un aplicativo para la ciudadanía en general y no solo para los jóvenes" Alexandra Álava

Alexandra Álava, secretaria de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Municipio de Quito. Foto: Municipio de Quito

Lanzada en una primera etapa en enero de 2026 para la emisión de certificados y consultas básicas, la herramienta continúa integrando nuevas funcionalidades para evitar filas y desplazamientos innecesarios en las dependencias municipales.