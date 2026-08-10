Pabel Muñoz: 'No se ha hecho mal uso de las cámaras, que además operan en el ECU 911'

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre la decicisón del Gobierno de asumir el control de la videovigilancia en Quito.

El Ministerio del Interior y la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) suscribieron, este lunes 10 de agosto de 2026, un convenio de cooperación interinstitucional para reforzar la seguridad en Quito.

El acuerdo contempla la integración tecnológica, la coordinación operativa y la optimización de recursos destinados a la prevención y combate de la delincuencia. Además, establece un esquema permanente de trabajo entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y Emseguridad.

La firma del convenio se produjo en medio de denuncias sobre una presunta sala espejo que habría sido utilizada para espiar a la capital.

Frente a este escenario, el Ministerio del Interior señaló que el Gobierno Nacional asumirá el control de la videovigilancia de Quito para fortalecer la seguridad.

En ese contexto, el Alcalde rechazó algunas versiones que circularon alrededor del manejo de los sistemas de vigilancia y aseguró que no existió un allanamiento al COE Metropolitano.

Además, afirmó que ninguna entidad de la Corporación Municipal ha realizado un uso indebido de las cámaras, las cuales operan dentro del sistema del ECU 911.

“Ninguna entidad de la Corporación Municipal ha hecho nunca un mal uso de las cámaras, que además operan en el ECU 911”, indicó Muñoz.

Municipio explica qué contempla el convenio

Tras el anuncio, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, emitió un pronunciamiento para aclarar el alcance del acuerdo. Explicó que la Secretaría Metropolitana de Seguridad y Gestión de Riesgos y Emseguridad fueron convocadas por el Ministerio del Interior a una reunión a las 09:00 de este 10 de agosto para revisar el convenio que posteriormente fue suscrito.

Muñoz señaló que el documento se sustenta en decretos ejecutivos y en el Acuerdo Ministerial MDI-DMI-2026-0080, emitido el 5 de agosto de 2026, que busca fortalecer la coordinación e interoperabilidad entre el ente rector de la seguridad ciudadana y las entidades de los gobiernos autónomos descentralizados.

El alcalde precisó que las 632 cámaras administradas por el Comité de Operaciones de Emergencia de Quito ya interoperan con el ECU 911.

Según explicó, el nuevo convenio profundiza esa coordinación y contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del COE Metropolitano.

"Si bien las 632 cámaras que maneja el Comité de Operaciones de Emergencia de Quito interoperan en y desde el ECU 911, el convenio profundiza la coordinación y permite incorporar personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del COE Metropolitano, con lo que se espera fortalecer las capacidades de la Policía en materia de prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente al delito", dijo Pabel Muñoz.

Muñoz sostuvo que el Municipio espera que los sistemas de videovigilancia tengan dos objetivos principales. El primero será apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad, los delitos y el crimen organizado.

El segundo estará relacionado con las competencias municipales, como la atención de emergencias, el control del espacio público y el respaldo a las acciones de seguridad ciudadana.