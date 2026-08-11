Josué Caicedo realizó su primer entrenamiento en el Barça Atlètic y sueña con triunfar en España 

El lateral izquierdo ecuatoriano Josué Caicedo completó este martes 11 de agosto del 2026 su primera sesión de entrenamiento como nuevo futbolista del Barça Atlètic en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras varias semanas de espera por la resolución de trámites burocráticos y la obtención de su visado de trabajo, el juvenil, de 18 años, proveniente de Liga de Quito se incorporó de forma definitiva a la disciplina del conjunto filial azulgrana.

La llegada de Caicedo a territorio español se concretó luego de que la directiva del club catalán cerrara el acuerdocon la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito a mediados de julio.

A pesar de la demora de un mes causada por los procesos de documentación de extranjería, el carrilero tricolor aterriza en Cataluña con ritmo de juego tras las cargas de trabajo físico específicas en Quito.

En su primera jornada de prácticas, el joven zaguero se puso bajo las órdenes del exfutbolista brasilero y actual entrenador del filial, Juliano Belletti.

Caicedo participó en las dinámicas de activación, ejercicios de posesión en espacio reducido y los primeros bloques de trabajo táctico programados para la plantilla, compartiendo cancha con sus nuevos compañeros antes del inicio del torneo en la Segunda Federación.

El modelo contractual pactado entre las instituciones contempla un préstamo por una temporada, incluyendo una opción de compra no obligatoria fijada en 2.5 millones de euros por el porcentaje de sus derechos deportivos.

Si el rendimiento del tricolor satisface las exigencias del área deportiva durante este ciclo, la entidad blaugrana podrá hacer uso de la cláusula para asegurar su permanencia definitiva en España.

A su arribo al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el tricolor brindó sus primeras declaraciones a los medios locales, donde dejó clara su ambición de consolidarse rápido en el esquema del filial. El carrilero destacó la trascendencia del paso en su carrera profesional y no ocultó su deseo de proyectarse hacia el primer equipo que comanda Hansi Flick a lo largo de la campaña.

Durante la atención a la prensa, el formado en las canteras albas identificó al español Alejandro Balde como su principal referente en la posición de lateral por la banda izquierda dentro de la plantilla absoluta.

Caicedo señaló que sigue de cerca sus desplazamientos y perfil biomecánico en cancha, buscando adaptar aspectos clave de su estilo de juego a las exigencias del fútbol asociativo e intensivo de la academia culé.

La incorporación de Josué Caicedo amplía la nómina de futbolistas ecuatorianos en el balompié de formación europeo, en una etapa donde el seguimiento de scoutings internacionales prioriza el talento sudamericano a temprana edad.

El cuerpo técnico continuará evaluando el proceso de adaptación del jugador en los próximos partidos comprobatorios del filial previa a la competición oficial.