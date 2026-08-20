Atención ginecológica gratuita para mujeres en Quito el domingo 23 de agosto

Las mujeres podrán acceder a atención ginecológica gratuita en la Cámara de Comercio de Quito

Una brigada médica gratuita para mujeres se realizará este domingo 23 de agosto de 2026 en Quito, con servicios enfocados en la prevención y detección temprana de posibles patologías uterinas y controles ecográficos prenatales.

La jornada es organizada por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), a través de su Consejo Violeta, en conjunto con la Fundación Materno Fetal Ecuador (FMFEc).

La atención estará disponible de 09:00 a 16:00 en el edificio Las Cámaras, ubicado en la avenida Amazonas y República, en el tercer piso.

¿Qué servicios ofrecerá la brigada médica?

Durante la jornada se realizarán evaluaciones preventivas y controles especializados orientados a la salud femenina.

Entre los servicios anunciados están:

Detección temprana de posibles patologías uterinas.

Controles ecográficos prenatales.

Evaluaciones preventivas con profesionales especializados.

La iniciativa busca facilitar el acceso a controles médicos y promover la detección oportuna de posibles problemas de salud.

Atención requiere inscripción previa

La segunda edición de esta brigada contará con cupos disponibles, que serán asignados mediante registro previo.

Las mujeres que completen el proceso de inscripción recibirán posteriormente la confirmación del horario correspondiente para su atención.

Los organizadores solicitaron que el registro se realice únicamente cuando exista la posibilidad de asistir, debido al número limitado de espacios.

Las personas interesadas pueden realizar el registro previo en línea a través del formulario habilitado por la organización.

Formulario de inscripción para la Segunda Brigada Médica CCQ

La actividad dará continuidad a una primera brigada médica realizada en junio de 2026, como parte de una iniciativa de colaboración entre la Cámara de Comercio de Quito, organizaciones especializadas y profesionales de la salud.