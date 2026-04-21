Gerente del Metro dice que se fortalecerá la seguridad en los sistemas para evitar incidentes

La mañana del martes 21 de abril de 2026, el Gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), Juan Carlos Parra compareció ante el Concejo Metropolitano.

Los hizo debido a la paralización, de siete horas, que sufrió el transporte subterráneo, el lunes 20 de abril de 2026.

Parra detalló que la incidencia fue por falla de un equipo en Quitumbe, lo que generó saturación de los sistemas de comunicación hacia el Puesto de Control Central, donde se monitorea el funcionamiento del Metro.

Pabel Muñoz descarta "sabotaje"

Tras este incidente, al que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, descartó como "sabotaje", se tomarán medidas para fortalecer la seguridad de los sistemas y así evitar futuros incidentes.

El Gerente indicó que se aumentará la frecuencia de revisiones preventivas, simulaciones de fallas, fortalecimiento del monitoreo y pruebas de redundancia controlada.

Algunos de los mantenimientos implican:

Señalización ferroviaria con Alstom .

. Material rodante con la empresa fabricante de los trenes, CAF lo que incluye el trabajo programado de reperfilamiento de ruedas.

lo que incluye el trabajo programado de reperfilamiento de ruedas. Energización con Siemens.

Operación y mantenimiento de las 15 estaciones, infraestructura y equipos.

El Metro de Quito realiza más de 200 000 viajes en días laborables.