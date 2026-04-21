Transporte gratis para hinchas de La Tri en Philadelphia durante el Mundial 2026

El estadio Lincoln Financial Field sera una de las sedes del Mundial 2026

El medio The Athletic informó que las autoridades de Philadelphia, en coordinación con el sistema de transporte público SEPTA, ofrecerán viajes gratuitos a los aficionados al término de los partidos del Mundial 2026.

La medida aplica únicamente para el regreso desde el estadio. Para la ida al Lincoln Financial Field, los hinchas deberán pagar el pasaje, fijado en USD 2,90, tarifa que se mantendrá durante el torneo.

Según los organizadores, los traslados sin costo comenzarán desde el entretiempo en la estación NRG y se extenderán hasta dos horas después de finalizado cada partido.

La directora ejecutiva de Philadelphia Soccer 2026, Meg Kane, explicó a The Athletic que esta iniciativa es posible gracias al financiamiento de Airbnb, patrocinador de la FIFA, que aportó 5 millones de dólares adicionales para apoyar a las ciudades sede.

El Lincoln Financial Field será escenario de seis partidos (cinco de fase de grupos y uno de octavos de final), incluido el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil el 14 de junio.