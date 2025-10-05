Heridos por atropellamiento en la avenida Simón Bolívar, en Quito, este domingo 5 de octubre

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 5 de octubre en Quito. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos y del ECU911, un vehículo perdió pista en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de la Argelia, y atropelló a cuatro personas que estaban en la parada del bus.

Desde el ECU 911 se coordinó con unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En el lugar del siniestro, según las primeras indagaciones, se trató de la perdida de carril de circulación con estrellamiento y el atropello. El carril derecho sobre la Av. Simón Bolívar, en sentido norte - sur, estuvo cerrado.

Bomberos realizaron las primeras atenciones hospitalarias en el lugar. Los heridos fueron trasladados al Hospital Enrique Garcés, en el sur de la capital.

Los agentes de la AMT también desplegaron un operativo para poder recuperar el vehículo que terminó en un desnivel de la vía. Se colocaron cintas amarillas hasta realizar los trabajos correspondientes.