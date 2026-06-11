Trabajadores indios entrenan con videos a robots de IA para ejercer empleos humanos

El mercado de los robots humanoides está en auge

Con un teléfono inteligente sujeto a la cabeza, la ama de casa india Nagireddy Sriramyachandra se graba a sí misma cortando mangos para entrenar robots de inteligencia artificial que, en el futuro, realizarán las tareas del hogar.

Sus videos, por los que recibe unos dos dólares por hora, son enviados a empresas tecnológicas globales que buscan enseñar a las máquinas a moverse como las personas en el mundo real.

Esta joven de 25 años forma parte de un ejército cada vez mayor de miles de entrenadores de sistemas de IA en el país más poblado del mundo.

"¿Quién más te va a pagar 250 rupias por hora (cerca de USD 2,61) solo por hacer oficio doméstico?", se preguntó Sriramyachandra en Chennai, en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India.

Indian housewives and workers are recording videos to train the AI robots. Home chore videos are sent to various tech companies.

Ramya Chandra#AIart️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ #AI pic.twitter.com/OCAcyjGpgF — Lakshya Varshney (@Lakshya70269397) June 11, 2026

Los chatbots de IA y los generadores de imágenes procesan ingentes cantidades de datos digitales, pero les es más difícil construir sistemas que puedan desenvolverse en entornos reales.

Los desarrolladores creen que alimentar los modelos de inteligencia artificial especializados con grabaciones en primera persona ayudará a los robots a imitar a los humanos.

Algunos entrenadores trabajan en casa, otros en fábricas o en estudios especializados. Usan gafas de video, cámaras montadas en la cabeza y sensores de movimiento.

"Suena un aviso de 'manos no detectadas' cuando no estoy grabando correctamente", aseguró Sriramyachandra, quien envía sus videos mediante una aplicación especial a la empresa de IA Objectways.

La firma, con oficinas en India y Estados Unidos, tiene entre sus clientes multinacionales de la lista Fortune 500.

Trabaja con Amazon SageMaker, una plataforma para modelos de aprendizaje automático.

"Cosas mejores"

El mercado de los robots humanoides está en auge, y el banco Morgan Stanley calcula que para 2050 habrá más de 1.000 millones en uso.

En India, este campo emergente de IA espacial proporciona nuevos empleos. Por ahora.

"Doblar ropa, hacer café, cocinar algo muy específico, hacer sándwiches", precisó el director de Objectways, Ravi Shankar, sobre los videos pedidos por los clientes.

کارگران کارخانه هندی که دوربین‌های نصب شده روی سر به‌همراه دارند تا حرکات دست را برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی ضبط کنند.



آنها عملاً در حال فیلم‌برداری از کارهای دستی هستند تا ربات‌هایی را آموزش دهند که در نهایت جایگزین شغل‌هایشان خواهند شد. pic.twitter.com/iZKAMVI5wO — نظریه پرداز (نوید navid) (@navid258) June 11, 2026

El ejecutivo de 50 años vive en Estados Unidos pero contrata gente del centro tecnológico indio Tamil Nadu, donde creció.

En una fábrica de textiles de Karur, los trabajadores colocan etiquetas a gorras y planchan bolsas de tela. La AFP observó allí a ocho personas con cámaras en la cabeza.

"Es posible que estos servicios de recolección de datos aumenten", vaticinó el experto en trabajo digital Aditi Surie, del Instituto Indio de Asentamientos Humanos en Bangalore.

Trabajadores informales

India impulsa agresivamente su industria de IA, pero sus autoridades están conscientes de los riesgos.

El centro de estudios gubernamental NITI Aayog ha examinado cómo la IA puede ayudar o perjudicar algunos oficios, como zapateros, limpiadores de alcantarillas o agricultores.

La mayoría de los debates "se centran en profesiones de cuello blanco, y anticipan una pérdida casi segura de empleos en el sector" si no se toman medidas urgentes, según un informe divulgado antes de una reciente cumbre de IA celebrada este año en India.

"Se ha prestado poca atención a cómo la IA puede ayudar a los 490 millones de trabajadores informales de India, la columna vertebral de nuestra economía", señala el informe.

En la última década, Ponni de 55 años se ha sentado a la orilla de una carretera de Bangalore haciendo guirnaldas de flores.

A ella también le pagan por grabarse.

"La próxima generación, que quizás tenga un empleo similar al mío, tendrá problemas", advirtió.

Habitaciones amobladas

En un estudio de Objectways hay habitaciones amobladas para las grabaciones.

"Hoy me siento aquí, mañana estaré de pie allá", comentó la estudiante de ingeniería Rani N., de 21 años, quien se graba a sí misma doblando una toalla.

Cada video dura cuatro minutos, y graba unos 90 por día.

Considera que el empleo es "tolerable", pero siente como si siempre estuviera con una cámara atada a la cabeza.

En otras salas, sus compañeros colocan botellas de agua, sacapuntas y crayones formando patrones que captan con cámaras con sensores de profundidad.

La consultora Qanat, en Andhra Pradesh, un subcontratista de Objectways, suministra las grabaciones a una decena de firmas de datos.

Algunos de sus 2 000 colaboradores realizan tareas con sensores de movimiento en "los pulsos, manos y piernas", explicó el ejecutivo Thaslim Pattan.

Manish Agarwal, de la empresa Humyn Labs, graba conversaciones además de videos.

Los colaboradores discuten los temas asignados, que van de política a deportes, para clientes que quieren procesar patrones de habla.

Agarwal niega que los robots vayan a robar empleos y cree que robots y humanos un día "trabajarán juntos".

"Un soldador en India podría controlar un robot soldador en Praga", comentó.