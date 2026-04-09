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Quito

Patrullero volcado en la av. 10 de Agosto de Quito provoca cierres este jueves

Un patrullero de la Policía se volcó la madrugada de este jueves 9 de abril en la av. 10 de Agosto y El Inca. Cuatro carriles cerrados.

Un patrullero de la Policía Nacional se volcó en la intersección de la av. Amazonas y El Inca.

Cortesía.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

09 abr 2026 - 06:23

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Dos personas resultaron heridas tras el volcamiento de un patrullero de la Policía Nacional la madrugada de este jueves 9 de abril del 2026. El siniestro ocurrió en la av. 10 de Agosto y El Inca, en el norte de Quito. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre de cuatro carriles, sobre la av. 10 de Agosto, en sentido Norte-Sur. 

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