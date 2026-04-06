Municipio de Quito interviene cooperativa de buses tras siniestro fatal en La Magdalena

Personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en el sur de Quito el pasado jueves 2 de abril, en Quito.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que se implementarán sanciones contra la operadora a la que pertenecía el bus que se incendió tras chocar contra una moto en el sector La Magdalena, en el sur de Quito.

"Hemos iniciado un proceso de control y sancionatorio sobre la unidad y la cooperativa a la que pertenece el bus", indicó el alcalde este lunes 6 de abril del 2026 durante su enlace semanal.

Un bus chocó contra una motocicleta en la avenida Mariscal Sucre y dejó dos personas fallecidas y una menor de edad en la orfandad. El conductor del bus cruzó cuando la luz del semáforo estaba en rojo.

El alcalde mencionó que se respetará el debido proceso en las investigaciones y aseveró que el procedimiento podría tomar hasta 90 días y podría terminar con una multa de aproximadamente ocho salarios básicos unificados.

Mientras tanto, dijo que se suspende por 60 días el permiso de operación del bus, es decir que el propietario tampoco podrá realizar cambio de unidad.

Se intervendrá la operadora de buses

De acuerdo con el alcalde, como medida preventiva también se iniciará un proceso de intervención en la cooperativa que contempla acciones como:

Revisión técnica vehicular a todas las unidades de la operadora en un plazo de15 días.

a todas las de la operadora en un plazo de15 días. Información acerca de las licencias de conducir de todos los conductores.

acerca de las de todos los conductores. Certificados de que los conductores estén afiliados al IESS.

El burgomaestre precisó que las autoridades trabajan para dar con la ubicación del conductor del bus que se dio a la fuga tras provocar el siniestro.