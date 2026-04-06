26 siniestros de tránsito se registraron durante el feriado de Semana Santa en Quito
En 26 emergencias viales, dos personas murieron y otras nueve personas resultaron lesionadas, según datos de la AMT.
162 operativos de control vial se ejecutaron en durante el feriado de Semana Santa
Quito Informa
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Actualizada:
06 abr 2026 - 12:22
Durante el feriado de Semana Santa, que se extendió del viernes 3 al domingo 5 de abril, se registraron 26 siniestros de tránsito en Quito.
En estas emergencias viales, dos personas murieron y otras nueve personas resultaron lesionadas, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
En cuanto a los casos con fallecidos, uno estaría relacionado con el exceso de velocidad y el otro con la inobservancia de las señales de tránsito. En ambos casos estuvieron involucrados buses.
Para la AMT, en este feriado se redujo el número de siniestros, personas heridas y fallecidos en comparación con el mismo feriado de 2025.
- 2025: 36 siniestros, 21 lesionados y 3 fallecidos
- 2026: 26 siniestros, 9 lesionados y 2 fallecidos
¿Cuántos operativos de control se realizaron?
Durante este feriado, la AMT ejecutó 162 operativos de control, incluyendo controles de velocidad, controles a motociclistas, transporte público, verificación de placas, operativos interinstitucionales y fiscalización por competencias en la vía.
20 conductores fueron aprehendidos durante los controles de los agentes de tránsito efectuados en diferente puntos de la capital.
- 15 por conducir en estado etílico
- Tres por ocasionar siniestros con personas lesionadas
- Dos por provocar siniestros en estado etílico
Además, 92 vehículos ingresaron a los Centros de Retención Vehicular: 41 por estar involucrados en siniestros, 25 por matrícula caducada, 15 por conducir en estado etílico, cuatro por circular con llantas lisas y siete por otras causas.
¿Qué pasó en las terminales terrestres?
En estos espacios los controles también se intensificaron. Se fiscalizaron 5 523 unidades de transporte público, de las cuales 4 861 fueron autorizadas para operar y 662 fueron suspendidas por incumplimientos a las revisiones físicas-visuales que efectúa el personal operativo de la AMT.
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