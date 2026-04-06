26 siniestros de tránsito se registraron durante el feriado de Semana Santa en Quito

162 operativos de control vial se ejecutaron en durante el feriado de Semana Santa

Durante el feriado de Semana Santa, que se extendió del viernes 3 al domingo 5 de abril, se registraron 26 siniestros de tránsito en Quito.

En estas emergencias viales, dos personas murieron y otras nueve personas resultaron lesionadas, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En cuanto a los casos con fallecidos, uno estaría relacionado con el exceso de velocidad y el otro con la inobservancia de las señales de tránsito. En ambos casos estuvieron involucrados buses.

Para la AMT, en este feriado se redujo el número de siniestros, personas heridas y fallecidos en comparación con el mismo feriado de 2025.

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2025: 36 siniestros, 21 lesionados y 3 fallecidos

36 siniestros, 21 lesionados y 3 fallecidos 2026: 26 siniestros, 9 lesionados y 2 fallecidos

¿Cuántos operativos de control se realizaron?

Durante este feriado, la AMT ejecutó 162 operativos de control, incluyendo controles de velocidad, controles a motociclistas, transporte público, verificación de placas, operativos interinstitucionales y fiscalización por competencias en la vía.

20 conductores fueron aprehendidos durante los controles de los agentes de tránsito efectuados en diferente puntos de la capital.

15 por conducir en estado etílico

Tres por ocasionar siniestros con personas lesionadas

Dos por provocar siniestros en estado etílico

Además, 92 vehículos ingresaron a los Centros de Retención Vehicular: 41 por estar involucrados en siniestros, 25 por matrícula caducada, 15 por conducir en estado etílico, cuatro por circular con llantas lisas y siete por otras causas.

¿Qué pasó en las terminales terrestres?

En estos espacios los controles también se intensificaron. Se fiscalizaron 5 523 unidades de transporte público, de las cuales 4 861 fueron autorizadas para operar y 662 fueron suspendidas por incumplimientos a las revisiones físicas-visuales que efectúa el personal operativo de la AMT.