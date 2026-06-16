Hombre cayó de una terraza tras presuntamente tratar de robar una casa, en Quito

El presunto intento de robo sucedió en el Centro Histórico de la capital.

Un ciudadano extranjero resultó herido tras caer de una terraza en Quito, presuntamente luego de intentar cometer un robo en una vivienda.

El incidente ocurrió el 15 de junio de 2026 en el sector de las calles Vargas y Manabí, en el centro de la capital.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue identificado como Carlos Chavier García, de nacionalidad venezolana.

Autoridades no detuvieron al sospechoso

Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras observar al hombre trepando por una terraza.

El sospechoso habría cruzado desde la estructura de un hotel hacia una propiedad residencial contigua con presuntas intenciones delictivas.

Tras sufrir una fuerte caída que le provocó una herida en el pie derecho, el implicado logró ingresar al inmueble, donde la Policía lo encontró dentro de un dormitorio.

Debido a las lesiones sufridas por el impacto, fue trasladado de inmediato a un subcentro de salud local para recibir asistencia médica

Según las autoridades, no se procedió con la detención, debido a que no se le encontraron objetos sustraídos.