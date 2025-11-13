Un perro quedó atrapado tras derrame de brea en un siniestro en la avenida Simón Bolívar

Un perro fue rescatado tras quedar atrapado en brea que se derramó en un siniestro de tránsito en Gualo.

Un perrito resultó afectado por el derrame de brea en el siniestro de tránsito registrado este jueves 13 de noviembre del 2025 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Gualo, en el norte de Quito.

El camión perdió pista y se volcó en la vía, a la altura del puente amarillo, detallaron las autoridades. La brea terminó regada en la calzada lo que ocasionó el cierre de la avenida Simón Bolívar en ambos sentidos.

Los moradores del sector acudieron para ayudar al conductor. En ese momento, también un perro mediano, de color café, se acercó a husmear en el lugar y quedó atrapado en la brea.

Los aullidos del animal tratando de sacar sus patas de la brea alertaron a las personas y organismos de socorro que se encontraban en el sitio. Enseguida, acudieron para rescatarlo.

En un video en redes sociales se observa cómo personal del Cuerpo de Bomberos colocó cartones en el piso y entre cuatro hombres logran sacar al can de la brea y lo ponen a buen recaudo.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) confirmó que el perro sí tenía tutores y tras ser rescatado fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica.