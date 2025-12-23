Horarios del Trolebús, Ecovía y Metro de Quito durante el feriado por Navidad 2025
El feriado de Navidad se aplica en Ecuador solo el jueves 25 de diciembre de 2025. Ese día no se traslada a otro debido a su temática.
Trolebús, Ecovía y Metro de Quito tendrán horarios especiales por Navidad.
23 dic 2025 - 21:09
Durante el feriado de Navidad se mantendrá la operación de los sistemas de transporte municipal Trolebús, Ecovía y Metro de Quito.
El jueves 25 de diciembre de 2025 los articulados, alimentadores y subterráneo operarán con horarios especiales.
El sistema de Trolebús contará con 40 unidades y la Ecovía con 63. Tanto el miércoles como los días después de Navidad el trasnporte operará de manera regular.
Estos son los horarios:
Miércoles 24 de diciembre
- Trolebús y Ecovía, de 05:00 a 22:00.
- Alimentadores, de 05:00 a 22:30.
- Metro, de 05:30 a 23:00
Jueves 25 de diciembre
- Trolebús, Ecovía y alimentadores, de 06:00 a 20:00.
- Metro, de 07:00 a 22:00
Viernes 26 de diciembre
- Trolebús y Ecovía, de 05:00 a 22:00.
- Alimentadores, de 05:00 a 22:30.
- Metro, de 05:30 a 23:00
Sábado 27 de diciembre
- Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 21:00.
- Alimentadores, de 06:00 a 21:30.
Domingo 28 de diciembre
- Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 20:00.
- Alimentadores, de 06:00 a 20:30.
- Metro, 07:00 22:00
