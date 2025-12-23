Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Horarios del Trolebús, Ecovía y Metro de Quito durante el feriado por Navidad 2025

El feriado de Navidad se aplica en Ecuador solo el jueves 25 de diciembre de 2025. Ese día no se traslada a otro debido a su temática.

Trolebús, Ecovía y Metro de Quito tendrán horarios especiales por Navidad.

Quito Informa

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

23 dic 2025 - 21:09

Durante el feriado de Navidad se mantendrá la operación de los sistemas de transporte municipal Trolebús, Ecovía y Metro de Quito.

El jueves 25 de diciembre de 2025 los articulados, alimentadores y subterráneo operarán con horarios especiales.

El sistema de Trolebús contará con 40 unidades y la Ecovía con 63. Tanto el miércoles como los días después de Navidad el trasnporte operará de manera regular.

Estos son los horarios:

  1. Miércoles 24 de diciembre

    • Trolebús y Ecovía, de 05:00 a 22:00. 
    • Alimentadores, de 05:00 a 22:30.
    • Metro, de 05:30 a 23:00

  2. Jueves 25 de diciembre

    • Trolebús, Ecovía y alimentadores, de 06:00 a 20:00.
    • Metro, de 07:00 a 22:00

  3. Viernes 26 de diciembre

    • Trolebús y Ecovía, de 05:00 a 22:00.
    • Alimentadores, de 05:00 a 22:30.
    • Metro, de 05:30 a 23:00

  4. Sábado 27 de diciembre

    • Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 21:00.
    • Alimentadores, de 06:00 a 21:30.

  5. Domingo 28 de diciembre

    • Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 20:00.
    • Alimentadores, de 06:00 a 20:30.
    • Metro, 07:00 22:00

