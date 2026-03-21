Quito: nuevo esquema para circular por el Túnel Guayasamín; revise los horarios

La AMT implementó un nuevo esquema en la circulación por el Túnel Guayasamín.

Hay nuevos horarios para utilizar el carril central del Túnel Guayasamín que une Quito con los valles. Así lo dio a conocer el Municipio capitalino este sábado 21 de marzo de 2026.

Este nuevo esquema se ha utilizado por varias semanas y según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha arrojado resultados favorables.

Estos son los horarios en los que estará disponible la circulación por el carril central:

De 06:30 a 12:00, en sentido valles - Quito

De 12:00 a 20:00, en sentido Quito - valles

En las noches la circulación será solo por un carril para cada sentido y el de la mitad permanecerá cerrado. Mientras que los contraflujos se mantendrán de manera habitual.

De acuerdo con la AMT, la circulación por el carril de la mitad ha permitido "reducir significativamente los tiempos de traslado", a pesar de que se ha registrado un incremento en el flujo vehicular de entre 5% y 10%.

"Ahora analizamos el comportamiento de los usuarios, especialmente antes del mediodía y los fines de semana, para realizar ajustes puntuales basados en datos”, agregó Washington Martínez, director General de la AMT.

Por esta vía circulan alrededor de 20 000 vehículos en dirección a Quito. Mientras que en la tarde son cerca de 24 000 de regreso. Los fines de semana la circulación es similar, con un promedio de 16 000 los sábados y 12 000 vehículos los domingos, en sentido valles - Quito.