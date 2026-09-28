Campaña gratuita contra la rabia para perros y gatos se inicia el 1 de octubre

El Ministerio de Salud fortalece la atención gratuita a perros y gatos.

Desde este 1 de octubre de 2026, perros y gatos podrán recibir gratuitamente la vacuna contra la rabia como parte de la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica 2026, que se desplegará en todo el país.

La jornada se extenderá hasta el 25 de noviembre y estará dirigida a animales mayores de tres meses. Las dosis se aplicarán en centros de salud del Ministerio de Salud Pública y también mediante brigadas que recorrerán distintos sectores.

2,6 millones de dosis disponibles

Para la campaña, el país adquirió 2,6 millones de dosis a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, con una inversión de USD 710 084.

La vacunación busca evitar la circulación del virus entre animales y reducir el riesgo de transmisión hacia las personas.

La rabia afecta al sistema nervioso y puede ser mortal una vez que aparecen los síntomas, aunque puede prevenirse con vacunación y atención oportuna.

Ecuador no registra casos de rabia humana desde 2011

Según datos del MSP citados por Radio Pichincha, Ecuador no registra casos de rabia en personas desde 2011. En perros y gatos, el último caso reportado corresponde a 2006.

La campaña forma parte de la estrategia internacional “Zero by 30”, que busca alcanzar para 2030 cero muertes humanas por rabia transmitida por perros.

Las autoridades recomiendan vacunar a las mascotas incluso si permanecen dentro de casa, ya que mantener una alta cobertura ayuda a evitar que el virus vuelva a circular.